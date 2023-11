First Solar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Solar präsentierte am 01.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 2,50 USD gegenüber -0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 801,1 Millionen USD gegenüber 628,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at