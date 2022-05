First Solar stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Solar hat am 29.04.2022 das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,410 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 54,32 Prozent auf 367,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte First Solar 803,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at