First Solar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Solar hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1159,26 ARS, nach 607,96 ARS im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2 418,28 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Solar einen Umsatz von 1 513,07 Milliarden ARS eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2949,67 ARS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1834,44 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 68,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6 500,41 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 3 851,59 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at