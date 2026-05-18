First Stage: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

First Stage hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 66,74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 122,35 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat First Stage in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,55 Milliarden JPY im Vergleich zu 3,66 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 423,67 JPY. Im letzten Jahr hatte First Stage einen Gewinn von 508,29 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 15,95 Milliarden JPY, während im Vorjahr 13,89 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at