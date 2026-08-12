First Stage: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

First Stage äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 126,00 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 33,82 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat First Stage im vergangenen Quartal 4,35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 62,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Stage 2,68 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at