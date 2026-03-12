|
12.03.2026 06:31:29
First Takaful Insurance Company (KCSC) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Takaful Insurance Company (KCSC) hat sich am 10.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 150,0 Prozent auf 0,1 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen KWD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat First Takaful Insurance Company (KCSC) im vergangenen Geschäftsjahr 0,18 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 157,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Takaful Insurance Company (KCSC) 0,07 Millionen KWD umsetzen können.
