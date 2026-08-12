First Takaful Insurance Company (KCSC) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Takaful Insurance Company (KCSC) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen KWD – ein Plus von 1000 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Takaful Insurance Company (KCSC) 0,0 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at