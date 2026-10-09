First Tellurium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Tellurium hat am 07.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,020 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at