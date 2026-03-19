First Tellurium vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

First Tellurium veröffentlichte am 17.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at