Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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27.10.2026 07:16:08
First-time buyers hoping for help from the Budget
Aspiring homeowners say rent, rising costs and house prices are delaying plans to buy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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