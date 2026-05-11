RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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11.05.2026 18:26:44
First-Time Home Buyers Are Staying on the Sidelines as Costs Rise
The effects of the war in Iran have raised mortgage rates and lowered consumer confidence, making it even harder for house hunters.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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