First Tractor: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

First Tractor hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mit einem EPS von 0,23 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als First Tractor mit 0,230 HKD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,70 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 2,56 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,200 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 3,22 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at