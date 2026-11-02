First Tractor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Tractor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,220 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,36 Prozent auf 3,68 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,03 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at