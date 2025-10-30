First Tractor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Tractor hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD gegenüber 0,190 HKD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 3,03 Milliarden HKD, gegenüber 3,18 Milliarden HKD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,51 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at