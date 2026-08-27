First Tractor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Tractor hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,20 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,22 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Tractor 2,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,200 CNY sowie einen Umsatz von 3,22 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at