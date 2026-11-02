First Tractor informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Tractor ließ sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Tractor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 469,2 Millionen USD gegenüber 387,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at