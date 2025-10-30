First Tractor legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Tractor äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,170 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,90 Prozent zurück. Hier wurden 2,77 Milliarden CNY gegenüber 2,92 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at