First Tractor präsentierte Quartalsergebnisse

First Tractor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,01 Prozent auf 3,16 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,77 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at