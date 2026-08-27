First Tractor stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

First Tractor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte First Tractor ebenfalls ein EPS von 0,290 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 472,6 Millionen USD – ein Plus von 44,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Tractor 327,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at