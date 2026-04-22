First United gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

First United hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,890 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent auf 30,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at