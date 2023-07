First United präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First United präsentierte am 25.07.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,660 USD, nach 0,820 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 14,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at