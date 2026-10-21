First United: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First United hat sich am 19.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 1,11 USD gegenüber 1,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 32,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at