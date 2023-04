First United: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First United hat am 25.04.2023 die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,650 USD. Im letzten Jahr hatte First United einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 2,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 85,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First United 14,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at