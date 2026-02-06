First United: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First United gab am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 29,8 Millionen USD gegenüber 28,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,77 USD. Im letzten Jahr hatte First United einen Gewinn von 3,15 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 119,41 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 111,66 Millionen USD in den Büchern gestanden.

