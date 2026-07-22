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22.07.2026 06:31:29
First United stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
First United lud am 20.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,920 USD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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