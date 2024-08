First Watch Restaurant Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

First Watch Restaurant Group gab am 06.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Watch Restaurant Group 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 258,6 Millionen USD – ein Plus von 19,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Watch Restaurant Group 216,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at