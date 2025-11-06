First Watch Restaurant Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Watch Restaurant Group hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,05 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Watch Restaurant Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 316,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 251,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at