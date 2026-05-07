First Watch Restaurant Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Watch Restaurant Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 331,0 Millionen USD – ein Plus von 17,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Watch Restaurant Group 282,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at