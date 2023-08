First Watch Restaurant Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Watch Restaurant Group hat sich am 01.08.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,130 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Watch Restaurant Group 0,050 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 184,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at