First Watch Restaurant Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

First Watch Restaurant Group hat sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Watch Restaurant Group ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat First Watch Restaurant Group 316,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 263,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,310 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at