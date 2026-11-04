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04.11.2026 06:31:28
First Watch Restaurant Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
First Watch Restaurant Group hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,08 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Watch Restaurant Group 0,050 USD je Aktie verdient.
Im abgelaufenen Quartal hat First Watch Restaurant Group 349,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 316,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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