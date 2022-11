First Watch Restaurant Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

First Watch Restaurant Group hat am 07.11.2022 das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,001 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 186,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 157,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at