First Western Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Western Financial hat am 29.07.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2022 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,490 USD, nach 0,760 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 26,6 Millionen USD gegenüber 23,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at