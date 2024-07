First Western Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Western Financial äußerte sich am 23.07.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,160 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,74 Prozent auf 45,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at