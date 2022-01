First Western Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

First Western Financial präsentierte am 28.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,570 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,608 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 23,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,88 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,16 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 96,16 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 97,30 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD und einen Umsatz von 96,57 Millionen USD beziffert.

