FirstCash Boosts Share Repurchase Authorization By $200 Mln

(RTTNews) - Pawn store operator FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) announced on Wednesday that its board has increased the company's share repurchase authorization by $200 million, bringing the total authorization under the program to $350 million.

The company said it had repurchased 644,000 shares under the existing buyback program authorized in July at an average price of $199.46 per share, for a total purchase price of $128 million.

FirstCash said it has $222 million remaining under the repurchase authorization following the increase.

Shares of FirstCash rose 0.12% to $185.58 in premarket trading after ending Tuesday's session up 5.75%.