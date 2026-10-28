FirstCash Aktie
WKN DE: A2ARD4 / ISIN: US33767D1054
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28.10.2026 11:47:15
FirstCash Boosts Share Repurchase Authorization By $200 Mln
(RTTNews) - Pawn store operator FirstCash Holdings, Inc. (FCFS) announced on Wednesday that its board has increased the company's share repurchase authorization by $200 million, bringing the total authorization under the program to $350 million.
The company said it had repurchased 644,000 shares under the existing buyback program authorized in July at an average price of $199.46 per share, for a total purchase price of $128 million.
FirstCash said it has $222 million remaining under the repurchase authorization following the increase.
Shares of FirstCash rose 0.12% to $185.58 in premarket trading after ending Tuesday's session up 5.75%.
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