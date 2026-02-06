FirstCash gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FirstCash hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,35 USD. Im letzten Jahr hatte FirstCash einen Gewinn von 1,86 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat FirstCash mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 883,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 19,76 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,42 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat FirstCash 3,66 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at