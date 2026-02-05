FirstCash Aktie
WKN DE: A2ARD4 / ISIN: US33767D1054
|
05.02.2026 12:10:30
FirstCash, Inc. Announces Climb In Q4 Profit
(RTTNews) - FirstCash, Inc. (FCFS) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $104.17 million, or $2.35 per share. This compares with $83.54 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, FirstCash, Inc. reported adjusted earnings of $11711 million or $2.64 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $1.058 billion from $883.81 million last year.
FirstCash, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $104.17 Mln. vs. $83.54 Mln. last year. -EPS: $2.35 vs. $1.86 last year. -Revenue: $1.058 Bln vs. $883.81 Mln last year.
