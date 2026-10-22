FirstCash Aktie
WKN DE: A2ARD4 / ISIN: US33767D1054
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22.10.2026 12:12:38
FirstCash, Inc. Reveals Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - FirstCash, Inc. (FCFS) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $101.15 million, or $2.33 per share. This compares with $82.81 million, or $1.86 per share, last year.
Excluding items, FirstCash, Inc. reported adjusted earnings of $116.18 million or $2.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 15.2% to $545.54 million from $473.71 million last year.
FirstCash, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $101.15 Mln. vs. $82.81 Mln. last year. -EPS: $2.33 vs. $1.86 last year. -Revenue: $545.54 Mln vs. $473.71 Mln last year.
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