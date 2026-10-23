FirstCash: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FirstCash hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FirstCash noch ein Gewinn pro Aktie von 1,86 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,10 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 935,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at