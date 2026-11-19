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19.11.2026 06:31:28
Firstec hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Firstec gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 82,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Firstec ein EPS von 44,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 77,96 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 9,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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