Firstec stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Firstec hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35,00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 45,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Firstec im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 79,30 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 53,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at