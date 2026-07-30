FirstEnergy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FirstEnergy gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FirstEnergy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,68 Milliarden USD im Vergleich zu 3,38 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at