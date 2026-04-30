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30.04.2026 06:31:29
FirstEnergy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
FirstEnergy hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,70 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,620 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 4,20 Milliarden USD gegenüber 3,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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