19.02.2026 06:31:28
FirstEnergy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FirstEnergy hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,09 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,81 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,76 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 15,10 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
