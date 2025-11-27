FirstFarms A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FirstFarms A-S hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,91 DKK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,540 DKK je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 91,7 Millionen DKK, gegenüber 107,4 Millionen DKK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at