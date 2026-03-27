FirstFarms A-S zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FirstFarms A-S hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,23 DKK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FirstFarms A-S 0,360 DKK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 95,4 Millionen DKK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 126,9 Millionen DKK umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,760 DKK beziffert. Im Vorjahr hatte FirstFarms A-S ein Ergebnis je Aktie von 1,55 DKK vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat FirstFarms A-S im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 16,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 379,24 Millionen DKK. Im Vorjahr waren 454,02 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at