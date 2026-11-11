Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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11.11.2026 06:31:36
FirstFT: Anthropic bankers prepare to increase IPO valuation to $1.5tn
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