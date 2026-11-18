NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 06:31:23
FirstFT: Anthropic IPO set to redraw venture capital’s power rankings
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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18.11.26
|Aufschläge in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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18.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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18.11.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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18.11.26
|Nvidia accelerates pay rises as interim CEO seeks to lift staff morale (Financial Times)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Anleger warten auf Impulse: S&P 500 pendelt am Nachmittag um Vortagesschluss (finanzen.at)
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18.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
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|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.26
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|18.11.26
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|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
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|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
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|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.11.26
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|DZ BANK
|18.11.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
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