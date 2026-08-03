TIE Kinetix NV Aktie
WKN: 935341 / ISIN: NL0000386985
|
03.08.2026 06:35:42
FirstFT: AstraZeneca and Bristol Myers Squibb discuss $400bn tie-up
Also in today’s newsletter: Ceuta migrant crossing and Uefa’s response to failed Fifa planWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!